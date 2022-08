West Nile, in Italia 94 casi e 7 morti. «Forte circolazione virus soprattutto al nord», ecco le regioni più a rischio (Di giovedì 11 agosto 2022) Il virus West Nile corre in Italia, soprattutto nelle regioni del nord. Sono 94 i casi, di cui 55 con infezione neuro-invasiva, e 7 i morti. Il virus si trasmette tramite le punture di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilcorre innelledel. Sono 94 i, di cui 55 con infezione neuro-invasiva, e 7 i. Ilsi trasmette tramite le punture di...

enpaonlus : “Pericolo orsi in Trentino? Lyme, Tbe, Dengue, West Nile e avvelenamenti d'animali: ecco i rischi 'veri' per i qual… - Agenzia_Ansa : Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati (di qu… - telodogratis : West Nile Italia, 94 casi e 7 morti: regioni del Nord le più colpite - infoitsalute : West Nile Italia, 94 casi e 7 morti: regioni del Nord le più colpite - LaVoceNovara : Virus West Nile, Asl Novara: «Raccomandazioni per la prevenzione e sorveglianza» -