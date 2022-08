Tor San Lorenzo, si chiude in un chiosco bar e minaccia di farsi saltare in aria con dei petardi (Di giovedì 11 agosto 2022) Ardea – Si è chiuso in un chiosco bar e ha minacciato di farsi saltare in aria. E’ successo questa mattina in una spiaggia di Tor San Lorenzo. L’uomo avrebbe dato in escandescenza alla vista della Capitaneria di Porto e degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per sequestrare il chiosco e mettere i sigilli dopo alcuni accertamenti che avrebbero fatto emergere la natura abusiva della costruzione. A quel punto l’uomo, residente ad Ardea, si è chiuso in una stanza e avrebbe minacciato di far esplodere la struttura con benzina e petardi. L’uomo è rimasto chiuso nel locale per ore fino all’arrivo della figlia, che ha provato a convincerlo ad uscire senza però ottenere risultati. A quel punto l’intervento dei vigili del fuoco, che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022) Ardea – Si è chiuso in unbar e hato diin. E’ successo questa mattina in una spiaggia di Tor San. L’uomo avrebbe dato in escandescenza alla vista della Capitaneria di Porto e degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per sequestrare ile mettere i sigilli dopo alcuni accertamenti che avrebbero fatto emergere la natura abusiva della costruzione. A quel punto l’uomo, residente ad Ardea, si è chiuso in una stanza e avrebbeto di far esplodere la struttura con benzina e. L’uomo è rimasto chiuso nel locale per ore fino all’arrivo della figlia, che ha provato a convincerlo ad uscire senza però ottenere risultati. A quel punto l’intervento dei vigili del fuoco, che ...

