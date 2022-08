Temptation Island | Stefano Sirena ironizza su Manuela Carriero e Luciano Punzo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 agosto 2022), in qualche modo, ha voluto dire la sua sul gossip del momento: ossia la crisi tra. Le voci sulla loro presunta crisi vanno avanti ormai da parecchi giorni, anche se entrambi non hanno mai dichiarato le vere motivazioni che li hanno portati ad allontanarsi. Fino a qualche giorno fa, durante una diretta Instagram, doveha chiesto esplicitamente adi tornare insieme. Da lì non si è più saputo nulla, fino a quando ieri, Deianiza Marzano ha pubblicato una foto che le è arrivata da un utente. La segnalazione mostrava una foto che ritraeva proprioinsieme alla figlia di lui, in un locale a Brindisi, intenti a mangiare qualcosa. Da lì numerose ...