Roma: "Sono incinta, il mio compagno mi ha picchiata". Soccorsa in codice rosso, ma poi scappa dall'Ospedale (Di giovedì 11 agosto 2022) Prima una lite, nata per futili motivi, poi la violenza. E via con le botte, senza pietà. Ancora un'aggressione nei confronti di una donna, che in lacrime ha chiesto aiuti agli agenti di Polizia e ha raccontato ai poliziotti del commissariato Porta Pia di essere stata picchiata dal suo compagno. Il racconto della donna I poliziotti, intervenuti in piazzale di Porta Pia, hanno ascoltato la donna. E hanno notato che la vittima presentava un ematoma all'arcata sopraccigliare e le labbra ferite. Lei, infatti, ha spiegato di essere incinta, di essere stata picchiata dal compagno e di avere dolori al ventre. Insomma, aveva temuto il peggio per il piccolo che portava in grembo. Da lì, quindi, la decisione di denunciare il compagno, che poco dopo grazie alla sua descrizione è stato ...

