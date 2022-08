Roma. Resta sotterrato nel tunnel scavato abusivamente: corsa contro il tempo per salvarlo (Di giovedì 11 agosto 2022) È avvolto nel mistero quell’infortunio sul lavoro che dalla tarda mattinata di oggi, dalle 12 circa, sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco. Un operaio, per cause ancora tutte da accertare, è ‘sprofondato’ ed è caduto rimanendo incastrato in un tunnel, lo stesso che aveva scavato lui abusivamente. E da ore, ormai, si sta lavorando per ‘salvarlo’, con le operazioni che risultano impegnative. Incidente sul lavoro ‘misterioso’ in via Innocenzo XI L‘incidente sul lavoro è avvenuto in via Innocenzo XI, al civico 42. Ed è qui che l’uomo, insieme ad altri colleghi, avrebbe pensato bene di ‘scavare’ un tunnel in orizzontale, di una lunghezza di circa 5-6 metri. Gli operai sono partiti dal piano seminterrato di un negozio sfitto e da lì hanno iniziato a scavare la ‘galleria’, che va verso il centro della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) È avvolto nel mistero quell’infortunio sul lavoro che dalla tarda mattinata di oggi, dalle 12 circa, sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco. Un operaio, per cause ancora tutte da accertare, è ‘sprofondato’ ed è caduto rimanendo incastrato in un, lo stesso che avevalui. E da ore, ormai, si sta lavorando per ‘’, con le operazioni che risultano impegnative. Incidente sul lavoro ‘misterioso’ in via Innocenzo XI L‘incidente sul lavoro è avvenuto in via Innocenzo XI, al civico 42. Ed è qui che l’uomo, insieme ad altri colleghi, avrebbe pensato bene di ‘scavare’ unin orizzontale, di una lunghezza di circa 5-6 metri. Gli operai sono partiti dal piano seminterrato di un negozio sfitto e da lì hanno iniziato a scavare la ‘galleria’, che va verso il centro della ...

