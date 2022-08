Rhove contro Lazza, scontro social a distanza per i due trapper (Di giovedì 11 agosto 2022) Rhove contro Lazza? I tweet dei due trapper Oggi il mondo di Twitter si è svegliato con un nuovo scontro tra trapper, quello cioè tra Rhove e Lazza. In realtà la situazione sembra essersi già appianata e solo gli utenti sono rimasti in allerta nel caso spuntino nuovi tweet. Ma andiamo a vedere cosa è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 11 agosto 2022)? I tweet dei dueOggi il mondo di Twitter si è svegliato con un nuovo stra, quello cioè tra. In realtà la situazione sembra essersi già appianata e solo gli utenti sono rimasti in allerta nel caso spuntino nuovi tweet. Ma andiamo a vedere cosa è L'articolo proviene da Novella 2000.

tittialii : è un 5 ma ascolta ultimo contro un 10 che ascolta rondo rhove e gente varia - Capitainswan99 : RT @trouvbles: @ rhove che si è messo contro la band sbagliata ?? #pinguinitatticinucleari #verona - trouvbles : @ rhove che si è messo contro la band sbagliata ?? #pinguinitatticinucleari #verona - s_merode : Filippo riflette sul fenomeno #rhove. - tramillesogni : raga vi prego non confondete il significato del tweet, non è assolutamente un tweet contro luigi, è un tweet per fa… -