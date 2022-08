Milan, senti Ibrahimovic: “Come sto? Al top, sono più forte di prima” (Di giovedì 11 agosto 2022) Intercettato da Sportitalia in zona Repubblica a Milano, Zlatan Ibrahimovic ha risposto ad una domanda sulle sue condizioni fisiche Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) Intercettato da Sportitalia in zona Repubblica ao, Zlatanha rispoad una domanda sulle sue condizioni fisiche

AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - PianetaMilan : @acmilan, senti @Ibra_official: “Come sto? Al top, sono più forte di prima” @tvdellosport #Ibrahimovic #Sportitalia… - raffaelevic : @FusatoRiccardo E cosa cazzo centra dove è nato Fusato ? chi mi dice che non sia tifoso interista? Al sud è facilis… - sportface2016 : #SerieA | #Milan, senti #Martinez: 'Pochi in Europa come #DeKetelaere, ti lascia a bocca aperta' - IlTorinista : Non senti mai parlare di Toro,Bologna,Udinese,Fiorentina, Sampdoria,Lazio....Juve,Milan,Inter un pochino Roma e Nap… -