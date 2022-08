Lobotka: “Napoli snobbato? Meglio, avremo meno pressione” (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso tanta leadership con queste partenza, ma crediamo fortemente in noi stessi e nelle nostre qualità“. Così Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, lancia in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli l’avvio della nuova stagione che per gli azzurri parte a Ferragosto contro il Verona. Il fulcro della mediana partenopea mette da parte il rimpianto dei tifosi e le citriche dopo gli addii di Mertens, Insigne, Ospina e Koulibaly: “Non dobbiamo pensare a ciò che dicono gli altri, ma dimostrare in campo di essere pronti a sopperire agli addii di quest’estate“. Il 27nne slovacco guarda con stima ai nuovi arrivi: “Ci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso tanta leadership con queste partenza, ma crediamo fortemente in noi stessi e nelle nostre qualità“. Così Stanislav, centrocampista del, lancia in un’intervista a Radio Kiss Kissl’avvio della nuova stagione che per gli azzurri parte a Ferragosto contro il Verona. Il fulcro della mediana partenopea mette da parte il rimpianto dei tifosi e le citriche dopo gli addii di Mertens, Insigne, Ospina e Koulibaly: “Non dobbiamo pensare a ciò che dicono gli altri, ma dimostrare in campo di essere pronti a sopperire agli addii di quest’estate“. Il 27nne slovacco guarda con stima ai nuovi arrivi: “Ci ...

MaStep92__ : RT @CorSport: #Lobotka: 'È iniziato un nuovo corso, i tifosi credano in noi' ?? - CorSport : #Lobotka: 'È iniziato un nuovo corso, i tifosi credano in noi' ?? - Torrechannelit : Napoli – Lobotka: “Pronti per il debutto a Verona, abbiamo lavorato benissimo in ritiro” - _SiGonfiaLaRete : Napoli, #Lobotka: “Non siamo favoriti? Meglio, non avremo troppe pressioni. I nuovi mi hanno sorpreso…” - SportdelSud : ???? Il centrocampista del #Napoli, #StanislavLobotka, ha rilasciato le proprie dichiarazioni per presentare la stag… -