L’agenda Draghi sull’energia somiglia più a quella di chi l’ha tradito

Al direttore - Caro Cerasa. Energia ed economia nel programma di governo Draghi non erano contenuti di compromesso. In un accordo molto vasto di governo, i partiti sono liberi ora di declinarli diversamente. Magari con più spesa pubblica e meno vincoli di bilancio a destra o con la retorica di "più ambiente" a sinistra, intendendo per esso una revisione delle politiche energetiche del governo Draghi. Economia ed energia, nel senso messo in atto dai ministri Franco e Cingolani, dovrebbero essere condizioni bipartisan, politiche necessarie, oggettive, indispensabili. Lo sono oggi e lo saranno ancor più dopo le elezioni e in autunno. Come mettere energia ed economia a riparo e rassicurare l'Europa sulla continuità degli impegni italiani concordati? I partiti si impegnino, a prescindere da chi rivendicherà quelli che un tempo erano i posti dei ministri ...

