"L'accordo? Credo che...". Renzi-Calenda, incontro in mattinata: le prime indiscrezioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per l'accordo Italia Viva-Azione, o quasi. A rompere gli indugi ci pensa Carlo Calenda. L'alleanza? "Credo che si farà. Oggi in giornata decideremo ma sono ottimista. Fino a che non hai depositato il simbolo non hai chiuso, quello che per me è importante è che si crei una alternativa a questa situazione per cui dobbiamo votare sempre coalizioni uno contro l'altra che non hanno nessuna possibilità di governare". Il numero uno di Azione ha commentato così in vista del faccia a faccia con l'ex premier. E quest'ultimo non si è tirato indietro. Intervistato da La Stampa, Matteo Renzi ha spiegato: "Se cè un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro. Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano". Poi la frecciata a Enrico Letta: "Ormai è chiaro che lui si frega ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutto pronto per l'Italia Viva-Azione, o quasi. A rompere gli indugi ci pensa Carlo. L'alleanza? "che si farà. Oggi in giornata decideremo ma sono ottimista. Fino a che non hai depositato il simbolo non hai chiuso, quello che per me è importante è che si crei una alternativa a questa situazione per cui dobbiamo votare sempre coalizioni uno contro l'altra che non hanno nessuna possibilità di governare". Il numero uno di Azione ha commentato così in vista del faccia a faccia con l'ex premier. E quest'ultimo non si è tirato indietro. Intervistato da La Stampa, Matteoha spiegato: "Se cè un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro. Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano". Poi la frecciata a Enrico Letta: "Ormai è chiaro che lui si frega ...

