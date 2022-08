(Di giovedì 11 agosto 2022) "È più di una, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world. Pushing forward since 1908". Con...

Inter : È ufficiale: online il nostro canale su Recast! Scopri di più?? - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - Inter : ??? Sabato 6 Agosto ? 20.30 ???????? ?? su Inter TV ?? sull'app Ufficiale ?? su - cmdotcom : #Inter, UFFICIALE: ecco la seconda maglia, c'è lo sponsor #Digitalbits FOTO - infoitsport : Inter, ufficiale la nuova maglia Away firmata Nike: ecco le prime foto! -

... di immagine e di attivazione: Konami diventerà infatti il "Partnerper i videogiochi di ... Nel corso delle ultime settimana, il colosso nipponico ha infatti stretto un accordo con l'e l'......lavorando per mettere benzina nelle gambe in vista della sempre più imminente partenza... approdando poi a quello dell', con i nerazzurri che, negli anni, lo hanno mandato a fare ...Brothers and Sisters of the World: l’Away Kit 2022/23 esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club e che trova la sua massima espressione nella nuova ..."È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world. Pushing forward since 1908". Con queste parole l'Inter presenta l'away kit per la stagione 2022/2023. Barella, Broz ...