Inter, serve una scadenza per Skriniar altrimenti resti indifesa (Di giovedì 11 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

sportli26181512 : Inter, serve una scadenza per Skriniar altrimenti resti indifesa: Inter, serve una scadenza per Skriniar altrimenti… - Gazzetta_it : Inter, serve una scadenza per Skriniar, altrimenti resti indifesa - Simona96220133 : @peluke68 @NumerINTERi Si....per fare una fossa, servono 2 sponde...nel senso che serve comunque un compratore, non… - Luca110979 : @4LEX4ND4N0V1C @Inter L’esterno non serve - AziendaUltras : “Eh ma siamo tutti interisti, il vero tifoso critica quando serve” No il vero tifoso ama e sostiene la squadra anc… -