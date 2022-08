Il video anti immigrazione con falsi sottotitoli e il discorso tagliato di Giuseppe Conte (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 riceviamo una segnalazione da parte del Mapping Italian News – Research Program dell’Università di Urbino in merito a un video diffuso via Facebook in tema immigrazione. La clip risulterebbe circolare almeno dal 2020 e verrebbe proposta con dei falsi sottotitoli e deContestualizzazioni. Ne riconosciamo subito due, uno trattato lo scorso 23 agosto 2020 e l’altro addirittura nel 2019. Di fatto, l’intero montaggio risulta falsato per diffondere disinformazione ai danni di PD e M5s. Per chi ha fretta Il video riporta sottotitoli e affermazioni false attribuite ai protagonisti filmati. Uno dei video non riguarda nemmeno l’Italia. Il video finale di Giuseppe Conte risulta ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 riceviamo una segnalazione da parte del Mapping Italian News – Research Program dell’Università di Urbino in merito a undiffuso via Facebook in tema. La clip risulterebbe circolare almeno dal 2020 e verrebbe proposta con deie destualizzazioni. Ne riconosciamo subito due, uno trattato lo scorso 23 agosto 2020 e l’altro addirittura nel 2019. Di fatto, l’intero montaggio risulta falsato per diffondere disinformazione ai danni di PD e M5s. Per chi ha fretta Ilriportae affermazioni false attribuite ai protagonisti filmati. Uno deinon riguarda nemmeno l’Italia. Ilfinale dirisulta ...

