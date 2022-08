Il nuovo incendio sul Carso | chiuso lo svincolo dell’A4 a Duino

(Di giovedì 11 agosto 2022) Unè divampato questa mattina verso le 6.30 sulnella zona diin provincia di Trieste. Il rogo ha costretto Autovie Venete a chiudere loautostradale di uscita in direzione Trieste. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte di Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale e per garantire la sicurezza dei mezzi in transito. L’, al momento, non minaccia l’asse autostradale. Sta operando anche un elicottero. Chiusa anche una porzione della Strada statale 14. Si tratta del quinto grande rogo che interessa la zona delnell’arco delle ultime tre settimane. Il vicesindaco diAurisina Mtija Petelin ha fatto sapere all’agenzia di stampa ...

Agenzia_Ansa : Un nuovo incendio è divampato questa mattina verso le 6.30 nella zona di Duino (Trieste) costringendo Autovie Venet… - Agenzia_Ansa : Un nuovo incendio, sembra di grandi dimensioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino, sul… - RossanaGiannan2 : RT @Agenzia_Ansa: Un nuovo incendio è divampato questa mattina verso le 6.30 nella zona di Duino (Trieste) costringendo Autovie Venete a ch… - SkyLaGatta : RT @Telefriuli1: +++ Chiuso lo svincolo di uscita a Duino, in direzione Trieste +++ - Elena3Gri : RT @TgrRaiFVG: ?? Nuovo incendio a Duino, chiusa la statale tra Monfalcone e Sistiana. -

