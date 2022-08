I dementi che attaccano Morgan non hanno capito nulla | cosa ha fatto con la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Lo avranno attaccato anche per quella M sospetta del suo nome d'arte,, e del suo nome di battesimo, Marco, chiara allusione alla M die alla M proibita per eccellenza... Di sicuro il cantante è stato additato come fascista per aver osato scrivere degli sms alla leader di Fratelli d'Italia e darle dei suggerimenti sul programma, in particolare sull'uso del linguaggio. Guardi e senti, ricordi la sua vita e le sue opere, e tutto pensi tranne che sia un paladino di Dio, Patria e Famiglia. Eppure, per il Cretino Collettivo, tanto è bastato per intrupparlo nelle schiere dei "sovranisti-orbaniani". Iche si indignano contro di lui non colgono un aspetto decisivo:si è preso la briga di leggere la bozza di programma dellao comunque si è ...