Europei, Argento per l’Italia 4×200 stile maschile (Di giovedì 11 agosto 2022) Quarta medaglia azzurra, la terza in vasca: Italia d'Argento nella staffetta 4x200 stile libero. Dopo tre bronzi consecutivi la 4x200 maschile agli Europei non sbaglia come ai Giochi e ai Mondiali e torna sul podio battuta solo dall'Ungheria del fenomeno Kristof Milak, autore di 1'44"2. A rendere luminosa in chiusura la prima serata romana degli Europei di nuoto ci pensano i moschettieri azzurri che conquistano un pesantissimo Argento.Marco De Tullio (1'46"47), Lorenzo Galossi (1'47"91), Gabriele Detti (1'46"51) e uno Stefano Di Cola (1'45"36) da impazzire chiudono in 7'05"38. Vince l'Ungheria, trascinata in ultima frazione da Kristof Milak (1'44"42), in 7'05"38; terza è la Francia in 7'06"97. Gasati e fieri i quattro alfieri azzurri che confermano l'Italia sul podio europeo, dopo il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) Quarta medaglia azzurra, la terza in vasca: Italia d'nella staffetta 4x200libero. Dopo tre bronzi consecutivi la 4x200aglinon sbaglia come ai Giochi e ai Mondiali e torna sul podio battuta solo dall'Ungheria del fenomeno Kristof Milak, autore di 1'44"2. A rendere luminosa in chiusura la prima serata romana deglidi nuoto ci pensano i moschettieri azzurri che conquistano un pesantissimo.Marco De Tullio (1'46"47), Lorenzo Galossi (1'47"91), Gabriele Detti (1'46"51) e uno Stefano Di Cola (1'45"36) da impazzire chiudono in 7'05"38. Vince l'Ungheria, trascinata in ultima frazione da Kristof Milak (1'44"42), in 7'05"38; terza è la Francia in 7'06"97. Gasati e fieri i quattro alfieri azzurri che confermano l'Italia sul podio europeo, dopo il ...

