Elezioni 2022, Conte: "Raggi non candidabile in Parlamento" (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – "Non ho compreso su quale base Raggi dia l'interpretazione che è candidabile. In realtà abbiamo detto che vale il doppio mandato per tutti: lei, considerando il mandato zero, comunque sta svolgendo un terzo mandato. Per questo ritengo che non ci siano assolutamente le condizioni" per una candidatura di Raggi in Parlamento. A chiarirlo una volta per tutte è Giuseppe Conte, leader del M5S, a 'Controcorrente'. "Virginia Raggi non è candidabile. Lo dico – ribadisce – perché questo ha creato, rispetto agli altri nelle medesime condizioni, una prospettiva assolutamente falsata". Quanto all'altro 'big' non candidato, per sua scelta, Alessandro Di Battista "me lo aspettavo – afferma – perché ci siamo parlati alcune volte nei giorni scorsi, abbiamo parlato ...

