Canoa slalom | Europei J U23 2022 | nel K1 sei azzurrini in semifinale | bronzo per gli juniores!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sono scattati oggi, giovedì 11 agosto, a Ceske Budejovice, in Repubblica Ceca, gliJunior/Under 23 di: spazio nella prima giornata di gare al kayak, protagonista con le batterie delle prove individuali e con le finali delle prove a squadre. Nel K1 Under 23 femminile passano innella prima run (15 posti) Marta Bertoncelli, settima in 104.36 (2 penalità) ed Agata Spagnol, 13ma in 105.72, mentre non ce la fa Francesca Malaguti, 24ma in 120.87 (16 penalità), che nella seconda run (5 posti) è ottava in 112.42 (6 penalità).velocità, i convocati dell’Italia per glidi Monaco: confermata la squadra dei Mondiali Nel K1 Junior maschile passa il turno nella prima discesa (20 posti) Michele Pistoni,13° in 101.22 (6 penalità), mentre centrano ...