Can Yaman avrebbe rifiutato una proposta di Maria De Filippi (Di giovedì 11 agosto 2022) Il rifiuto di Can Yaman Stando ad alcuni rumor Can Yaman avrebbe rifiutato una proposta lavorativa da parte di Maria De Filippi. De La Talpa se ne sta parlando sempre di più. La nuova stagione dovrebbe partire nella prossima stagione televisiva e verrà prodotta dalla Fascino: Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 11 agosto 2022) Il rifiuto di CanStando ad alcuni rumor Canunalavorativa da parte diDe. De La Talpa se ne sta parlando sempre di più. La nuova stagione dovrebbe partire nella prossima stagione televisiva e verrà prodotta dalla Fascino: Ci lavorerà tutta la nostra squadra di. Ovviamente L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - Aferdit78355557 : @YamanGurel Mi dispiace ma non è entrata niente Ozge Gurel con la pubblicità di Can Yaman con la DisneyPlusTR, bast… - 9OSTBRATZ : a me andava bene anche Michele Morrone o Can Yaman ma hanno scelto Charlie Puth hanno scelto....hanno scelto Charli… - girasole_74 : RT @FollieTurche: E comunque, un uomo mentre si abbottona la camicia e i polsini dovrebbe stare tra le 7 meraviglie del mondo Can Yaman pe… - LilianCrdova4 : @rayca97 CAN YAMAN L’Uomo Perfetto -