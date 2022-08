Bonetti e Carfagna parafulmini di Matteo e Carlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Fingono di parlare di politica ma come al solito sono semplicemente lì a brigare di simboli di potere e di posti. OsservareRenzi eCalenda che fingono di esse impegnati per costruire il “terzo polo” è come assistere seduti comodamente nel salotto di casa alle gesta di ladri nel condominio di fronte. La discussione è sulla divisione dei collegi: a Calenda brucia avere perso il malloppo che era riuscito a scippare a Enrico Letta e ora deve rispondere ai suoi che si sentivano già pronti con le valigie per Roma. Dall’altra parte Renzi, ovviamente, ha bluffato. Ha bluffato quando ha detto ai giornali di essere pronto a cedere la leadership a Calenda – ma quando mai – e sa bene che Calenda bluffa con la sua sicumera per un simbolo che invece non ha in tasca. La rivendono come una lunga riunione politica ma è solo la messinscena poco credibile ...