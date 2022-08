Al Milan cala il gelo: chi può lasciare, ora è allarme rosso a centrocampo (Di giovedì 11 agosto 2022) Tirato un sospiro di sollievo per Sandro Tonali — per il centrocampista dopo l'infortunio contro il Vicenza solo un'elongazione, e la possibilità che possa giocare contro l'Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro) — ora la coperta a centrocampo è corta. Oltre all'ex Brescia e a Ismael Bennacer, duo solido e titolare ma che certamente non può affrontare tutta la stagione, con la partenza di Franck Kessie verso Barcellona nella rosa rossonera si contano Tommaso Pobega (che deve ancora inserirsi nei meccanismi di gioco), Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko. L'ex Monaco, però, è uno dei possibili partenti di questa finestra estiva di mercato, come scrive Tuttosport. Bakayoko, agenti a lavoro per una nuova destinazione Il centrocampista in prestito dal Chelsea, al Milan anche nella stagione 2018-19 con Rino ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Tirato un sospiro di sollievo per Sandro Tonali — per il centrocampista dopo l'infortunio contro il Vicenza solo un'elongazione, e la possibilità che possa giocare contro l'Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro) — ora la coperta aè corta. Oltre all'ex Brescia e a Ismael Bennacer, duo solido e titolare ma che certamente non può affrontare tutta la stagione, con la partenza di Franck Kessie verso Barcellona nella rosanera si contano Tommaso Pobega (che deve ancora inserirsi nei meccanismi di gioco), Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko. L'ex Monaco, però, è uno dei possibili partenti di questa finestra estiva di mercato, come scrive Tuttosport. Bakayoko, agenti a lavoro per una nuova destinazione Il centrocampista in prestito dal Chelsea, alanche nella stagione 2018-19 con Rino ...

