Agropoli | consiglio comunale fiume | sette ore di dibattimento Ritirati due punti dell’odg

(Di giovedì 11 agosto 2022) di Arturo Calabresesta vivendo una nuova vita. Dopo tanto tempo di immobilismo politico, c’è finalmente un dibattito politico che entra a Palazzo di Città e in particolare nell’aula del. Emblematica è la seduta di ieri mattina la cui durata si è attestata intorno alleore. Unmolto acceso nel quale non sono mancate parole forti e attacchi tra minoranza e maggioranza. I tre gruppi di opposizione, che sembrano sempre più vicini tra loro, hanno dato filo da torcere al sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, agli assessori e ai suoi consiglieri. È stato proprio il primo cittadino a dare il via all’assise, prendendo la parola. Oggetto dell’intervento è il ricorso al Tar presentato da Raffaele Pesce, rappresentante del gruppo “Liberi e Forti”. Secondo Mutalipassi, si ...

SergVessicchio : AGROPOLI, OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO IL 10 AGOSTO CONSIGLIO COMUNALE -

Cronache Salerno

