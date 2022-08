VIDEO | QATAR 2022, PUÒ CAMBIARE LA DATA DI INIZIO DEL TORNEO! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il via dei Mondiali di calcio in QATAR potrebbe essere anticipato rispetto alla DATA preannunciata. La FIFA starebbe infatti valutando di anticipare l’INIZIO della celebre manifestazione calcistica, originariamente prevista per lunedì 21/11, a domenica 20/11. Stando a quanto riportato da “The Atletic“, la motivazione alla base di questo cambio di DATA sarebbe legata alla volontà della nazione ospitante, per l’appunto il QATAR, di esser protagonista del match inaugurale del torneo al posto di Olanda-Senegal, com’era previsto dal programma originario. Se venisse rispettato il calendario ideato in precedenza infatti, la prima sfida e di conseguenza quella inaugurale sarebbe Olanda-Senegal, le altre partecipanti del gruppo A. Sfida che verrebbe poi seguita da altri 3 incontri, tra cui la citata partita del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il via dei Mondiali di calcio inpotrebbe essere anticipato rispetto allapreannunciata. La FIFA starebbe infatti valutando di anticipare l’della celebre manifestazione calcistica, originariamente prevista per lunedì 21/11, a domenica 20/11. Stando a quanto riportato da “The Atletic“, la motivazione alla base di questo cambio disarebbe legata alla volontà della nazione ospitante, per l’appunto il, di esser protagonista del match inaugurale del torneo al posto di Olanda-Senegal, com’era previsto dal programma originario. Se venisse rispettato il calendario ideato in precedenza infatti, la prima sfida e di conseguenza quella inaugurale sarebbe Olanda-Senegal, le altre partecipanti del gruppo A. Sfida che verrebbe poi seguita da altri 3 incontri, tra cui la citata partita del ...

Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Brasile, ecco le maglie per i Mondiali: si ispirano al giaguaro VIDEO #brasile #qatar #mondiali - Fprime86 : RT @sportmediaset: Brasile, ecco le maglie per i Mondiali: si ispirano al giaguaro VIDEO #brasile #qatar #mondiali - sportmediaset : Brasile, ecco le maglie per i Mondiali: si ispirano al giaguaro VIDEO #brasile #qatar #mondiali -

Sport ... DAZN, Helbiz Live 20.07.2022 Sport S Lavezzi e Nesta nella squadra di Amazon Prime Video per la ...Sport S Rai Sport prepara la sua "squadra" per le 64 partite dei Mondiali Calcio 2022 in Qatar 16.07. Perché nessuno vuole più Cristiano Ronaldo ... una rovesciata che è diventata in poche ore il video più ciccato sulla Rete. Messi si sta preparando al Mondiale in Qatar , il suo vero obiettivo: tra novembre e dicembre avrà la chance per ... Euronews Italiano Qatar 2022, gli organizzatori chiedono di cambiare il match di apertura. Attesa risposta della FIFA (ANSA-AFP) - DOHA, 10 AGO - I Mondiali di calcio in Qatar del novembre-dicembre prossimi potrebbero aprirsi con un giorno d'anticipo. Gli organizzatori del torneo starebbero pianificando ... Sorpresa: il Mondiale scatta 24 ore prima Così la prima sarebbe Qatar-Ecuador • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Partita inaugurale e data d'inizio del Mondiale in Qatar potrebbero cambiare. Nell'ipotesi, come ripor ... ... DAZN, Helbiz Live 20.07.2022 Sport S Lavezzi e Nesta nella squadra di Amazon Primeper la ...Sport S Rai Sport prepara la sua "squadra" per le 64 partite dei Mondiali Calcio 2022 in16.07.... una rovesciata che è diventata in poche ore ilpiù ciccato sulla Rete. Messi si sta preparando al Mondiale in, il suo vero obiettivo: tra novembre e dicembre avrà la chance per ... VIDEO : Qatar, l'industria della moda emergente nel cuore di Doha (ANSA-AFP) - DOHA, 10 AGO - I Mondiali di calcio in Qatar del novembre-dicembre prossimi potrebbero aprirsi con un giorno d'anticipo. Gli organizzatori del torneo starebbero pianificando ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Partita inaugurale e data d'inizio del Mondiale in Qatar potrebbero cambiare. Nell'ipotesi, come ripor ...