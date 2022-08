(Di mercoledì 10 agosto 2022) Val Brembilla. “Gli enti accertatori hanno verbalizzato la nostra responsabilità, ma hanno escluso l’intenzione didell’azienda. Ci scusiamo con il paese per l’accaduto”. Non succede tutti i giorni che un’azienda ammettaun errore. È successo martedì a Val Brembilla, quando l’amministratore delegato della Gamba srl, Paolo Locatelli, ha pubblicato sui social una lettera di scuse indirizzata agli abitanti del paese, per chiarire loche nei giorni scorsi ha macchiato ilBrembilla di un’innaturale schiuma gialla. I controlli sono scattati dopo l’esposto di un cittadino, evidentemente preoccupato per lo stato di salute del corso d’acqua che confluisce nel Brembo. Carabinieri e tecnici dell’Arpa si sono attivati per individuare eventuali responsabilità, ammesse dalla stessa ...

GiornalediMonte : Giulianova, sversamento liquami nel Tordino: non interessano il mare.. - Cityrumors_it : Giulianova, 'risultati balneazione ok dopo lo sversamento dei liquami fognari nel Tordino' #balneazione… - game8set8match8 : @GabrielFomiatti @fammemagna Allora ti cito la posizione dell'ONU sullo sversamento delle acque radioattivi o sui l… - ekuonews : Liquami nel Tordino a Giulianova, l'amministrazione fa chiarezza sullo sversamento - v_giulianova : Sversamento di liquami nel fiume Tordino, il Comitato di Quartiere Annunziata chiede risposte al Comune e alla Ruzz… -

BergamoNews.it

..."Shamar" che portò all'arresto di 7 persone per traffico organizzato di rifiuti e. Oggi ... È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa1991. Speaker e giornalista ...Quello della piattaforma petrolifera della BP, esplosa e poi affondataGolfo del Messico2010, è considerato il peggioredi petrolio della storia. Sversamento nel torrente, la ditta si scusa pubblicamente: “Non volevamo inquinare” «Scade il prossimo 30 settembre 2022 l’avviso del Ministero per la Transizione Ecologica che stanzia 600 milioni di euro dei quali 61,6 milioni per la Sicilia in favore di progetti che possano miglior ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...