Sinner-Mannarino in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Parte la campagna sul cemento nordamericano di Jannik Sinner, che scenderà in campo contro Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal. Partita da non sottovalutare per l'azzurro, che sarà opposto ad un giocatore esperto, che gioca bene su questi campi, e che si presenta all'appuntamento odierno già rodato da tre match. Mannarino infatti ha superato prima le qualificazioni, battendo Purcell e Kwon, per poi avere la meglio al primo turno del main draw sul connazionale Rinderknech. Per Jannik invece prima partita sulla superficie dopo quattro mesi, quando si ritirò a Miami contro Cerundolo. C'è un solo scontro diretto tra i due, vinto dal nostro a Sofia 2020 in due set. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV

