Matterella ad Alghero per le vacanze | alloggerà nella foresteria dell’Aeronautica militare

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Mancano poche ore all’inizio dellein Sardegna del Capo dello Stato. Il volo che porterà Sergioad, dove dovrebbe soggiornare per una decina di giorni, atterrà questo pomeriggio – probabilmente attorno alle 16 – all’aeroportodella città sarda. Nel frattempo, anche questa mattina la macchina organizzativa e della sicurezza sta ancora valutando i dettagli sul soggiorno del presidente della Repubblica. Il programma dellesarà deciso giorno per giorno e per ovvie ragioni resta top secret. L’unica certezza è cheall’interno del Parco di Porto Conte. Secondo alcune indiscrezioni, a ricevere e salutare il Capo dello Stato ...

Mancano poche ore all'inizio delle vacanze in Sardegna del Capo dello Stato. Il volo che porterà Sergioad, dove dovrebbe soggiornare per una decina di giorni, atterrà questo pomeriggio - probabilmente attorno alle 16 - all'aeroporto militare della città catalana. Nel frattempo, anche ...Mancano poche ore all'inizio delle vacanze in Sardegna del Capo dello Stato. Il volo che porterà Sergioad, dove dovrebbe soggiornare per una decina di giorni, atterrà questo pomeriggio - probabilmente attorno alle 16 - all'aeroporto militare della città catalana. Nel frattempo, anche ...Mancano poche ore all'inizio delle vacanze in Sardegna del Capo dello Stato. Il volo che porterà Sergio Matterella ad Alghero, dove dovrebbe soggiornare per una decina di giorni, atterrà questo pomeri ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie la Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il Capo dello Stato infatti ...