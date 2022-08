Mancini sicuro: “Serie A? Sono queste le favorite” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha condiviso i suoi pensieri e previsioni riguardo la stagione ormai alle porte. Interpellato sui probabili vincitori finali Mancini è sicuro: “Milan, Inter e Juve davanti a tutte. Poi vedo Roma e Napoli”. Il Milan viene paragonato alla sua Italia, vittoriosa all’Europeo dello scorso anno grazie a un giusto mix di giocatori esperti e giovani promesse. “Credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare. Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro“. L’Inter è considerata la rivale principale dei rossoneri per la corsa al titolo. Secondo il CT però la squadra è riuscita a rinforzarsi con il mercato estivo: “L’Inter è arrivata a 2 punti dal Milan, non a 20. E ha un Lukaku in più“. Mancini CT ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il CT della Nazionale Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha condiviso i suoi pensieri e previsioni riguardo la stagione ormai alle porte. Interpellato sui probabili vincitori finali: “Milan, Inter e Juve davanti a tutte. Poi vedo Roma e Napoli”. Il Milan viene paragonato alla sua Italia, vittoriosa all’Europeo dello scorso anno grazie a un giusto mix di giocatori esperti e giovani promesse. “Credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare. Pioli ha dato alla squadra un gioco“. L’Inter è considerata la rivale principale dei rossoneri per la corsa al titolo. Secondo il CT però la squadra è riuscita a rinforzarsi con il mercato estivo: “L’Inter è arrivata a 2 punti dal Milan, non a 20. E ha un Lukaku in più“.CT ...

