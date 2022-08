LIVE Fognini-Rune 3-6 5-4, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese serve per restare nel set (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 ACE di Fognini che tiene il servizio a 0. 40-0 Altro dritto vincente di Fognini. 30-0 Buona la prima del ligure. 15-0 Dritto vincente di Fognini. 4-4 Buona la prima di Rune che tiene un rapido turno in battuta. 40-15 Buona la seconda del classe 2003. 30-15 Fognini si apre il campo con il dritto e porta il danese alla risposta in corridoio. 30-0 Buona la prima di Rune. 15-0 Rovescio in back in rete di Fognini. 4-3 Buona la prima di Fognini che annulla una palla break e tiene il servizio. AD-40 L’azzurro arriva sulla smorzata di Rune. 40-40 Ottima prima di Fognini. 30-40 Rune prende il controllo dello scambio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 ACE diche tiene il servizio a 0. 40-0 Altro dritto vincente di. 30-0 Buona la prima del ligure. 15-0 Dritto vincente di. 4-4 Buona la prima diche tiene un rapido turno in battuta. 40-15 Buona la seconda del classe 2003. 30-15si apre il campo con il dritto e porta ilalla risposta in corridoio. 30-0 Buona la prima di. 15-0 Rovescio in back in rete di. 4-3 Buona la prima diche annulla una palla break e tiene il servizio. AD-40 L’azzurro arriva sulla smorzata di. 40-40 Ottima prima di. 30-40prende il controllo dello scambio ...

