Klopp polemico | “Mondiali di Qatar? Giocati nel momento sbagliato”

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'allenatore del Liverpool Jurgennon ha parlato di mercato, in conferenza stampa, ma è ... Che ha chiuso in modo ancor più: "Lo sanno tutti, ma nessuno fa niente per cambiare le cose".L'ultimo precedenterisale a poco più di un mese fa, quando Milan - Liverpool di Champions ... Ne ho parlato anche conprima della gara e mi ha confessato che il terreno di Anfield è un'... Riparte il duello Klopp-Guardiola Ma il Tottenham di Conte fa paura Il Liverpool viene bloccato sul 2-2 dal Fulham all'esordio in Premier League. Ma Klopp, anche nel momento di prendersela con i suoi per una prestazione non all'altezza, casca...nel vecchio vizio: quel ...Il campionato più bello del mondo riparte dopo 74 giorni dalla fine di quello precedente ed è come se il tempo fosse rimasto sospeso per due mesi e mezzo. In Premier League si era rimasti con la sfida ...