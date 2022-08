Inter, 11 gol al Sant'Angelo Lodigiano: oltre alla Lu - La, a segno anche Casadei (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

Inter : 48' Terzo gol degli ospiti. [1-3] #InterVillarreal #ForzaInter - Gazzetta_it : Inter, 10 gol subiti in 5 amichevoli: Inzaghi ha una settimana per chiudere il buco in difesa #InterVillarreal - BiffiLuca : Il gol di Casadei porta il cartellino del ragazzo a 30 milioni @ChelseaFC - sportli26181512 : Inter, 11 gol al Sant’Angelo Lodigiano: oltre alla Lu-La, a segno anche Casadei: Inter, 11 gol al Sant’Angelo Lodig… - Gazzetta_it : Undici gol per l'#Inter contro il Lodigiano: oltre alla Lu-La, a segno anche Casadei -