Gf Vip, nozze in vista per un Vippone: svelata la data (e quali ex concorrenti saranno invitati) (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata fissata la data delle nozze di uno dei concorrenti della quinta edizione del Gf Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini. A far trapelare l’indiscrezione è stato Chi, il settimanale diretto dal giornalista. Stiamo parlando di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. I fiori d’arancio sono previsti per giugno 2023: La data è fissata: Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, sposerà la sua Giorgia nel giugno del 2023. Al party invitati alcuni suoi ex colleghi del Gf Vip. Ci sarà Francesco Oppini. E ci sarà Andrea Zelletta. Testimone dello sposo, il fratello Mario. La romanticissima proposta è arrivata lo scorso gennaio, quando l’ex Vippone ha sorpreso la sua fidanzata inginocchiandosi di fronte a lei. Entusiasta e anche tanto emozionato il fratello Mario, al ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata fissata ladelledi uno deidella quinta edizione del Gf Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini. A far trapelare l’indiscrezione è stato Chi, il settimanale diretto dal giornalista. Stiamo parlando di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. I fiori d’arancio sono previsti per giugno 2023: Laè fissata: Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, sposerà la sua Giorgia nel giugno del 2023. Al partyalcuni suoi ex colleghi del Gf Vip. Ci sarà Francesco Oppini. E ci sarà Andrea Zelletta. Testimone dello sposo, il fratello Mario. La romanticissima proposta è arrivata lo scorso gennaio, quando l’exha sorpreso la sua fidanzata inginocchiandosi di fronte a lei. Entusiasta e anche tanto emozionato il fratello Mario, al ...

