Freuler Nottingham: lo svizzero per ora rifiuta la destinazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua il forte pressing del Nottingham Forest su Remo Freuler ma il centrocampista dell’Atalanta per ora non sembra convinto Non è ancora maturo il matrimonio tra Remo Freuler e il Nottingham Forest, tutt’altro. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista svizzero dell’Atalanta per ora continua a rifiutare la destinazione in Premier League. Ma i giochi non sembrano ancora conclusi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua il forte pressing delForest su Remoma il centrocampista dell’Atalanta per ora non sembra convinto Non è ancora maturo il matrimonio tra Remoe ilForest, tutt’altro. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampistadell’Atalanta per ora continua are lain Premier League. Ma i giochi non sembrano ancora conclusi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, trattativa in corso con il @NFFC per #Freuler - NFFCRED : RT @MCriscitiello: FREULER rifiuta NOTTINGHAM FOREST (per ora) @tvdellosport #sportitaliamercato - Cucciolina96251 : RT @MCriscitiello: FREULER rifiuta NOTTINGHAM FOREST (per ora) @tvdellosport #sportitaliamercato - Gianluca270395 : RT @MCriscitiello: FREULER rifiuta NOTTINGHAM FOREST (per ora) @tvdellosport #sportitaliamercato - MattiaGallo17 : RT @MCriscitiello: FREULER rifiuta NOTTINGHAM FOREST (per ora) @tvdellosport #sportitaliamercato -