Cirielli | Governatore De Luca vera emergenza

(Di mercoledì 10 agosto 2022) di Arturo Calabrese Presidente della Provincia di Salerno dal 2009 al 2012, Edmondoè stato più volte deputato. Sempre a destra, ha seguito il percorso che ha portato alla nascita di Fratelli d’Italia, partito nel quale è iscritto fin dagli esordi. I suoi incarichi extra parlamentari gli hanno conferito negli anni un’esperienza amministrativa non da poco. Partiamo proprio da questo punto: gli enti locali sono stati depauperati di competenze e potenze e la situazione di ogni singola Provincia italiana è emblematica. Cosa si può fare? “La rivoluzione degli enti locali sarà tra i primi provvedimenti che il governo a guida centrodestra, qualora dovessimo vincere le elezioni. La Provincia di Salerno, così come tutte le altre, devono riacquistare il ruolo che è stato loro tolto. Si dovrà tornare all’elezione diretta degli organi politici da parte del popolo, le ...

