Carlos e Fabrizio Corona si trasferiranno a Los Angeles | per Nina Moric un momento davvero difficile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha appena festeggiato il suo compleanno e con suo padreconfida alla rivista Chi che hanno un progetto, quello di trasferirsi a Los. Una nuova vita per padre e figlio e con loro ci sarà anche Sara Barbieri, la promessa sposa. Non andrà invece a Losma mentre iraccontano della nuova vita che li attendespiega in che rapporti sono suo figlio e la sua ex moglie.ha 20 anni, alla festa di compleanno non c’erama questo non significa che non ci sia amore tra loro, ne parla, ammette che c’è qualcosa da sistemare a che l’amore tra madre e figlio non manca nonostante il periodo...