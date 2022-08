Calcio: mercato Napoli, rilancio con il Sassuolo per Raspadori e Simeone sempre più vicino (Di mercoledì 10 agosto 2022) Napoli, 10 ago. - (Adnkronos) - C'è la proposta del Napoli al Sassuolo per Raspadori. Gli azzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno presentato un'offerta da 30 milioni di parte fissa più 4-5 milioni di bonus e senza percentuale sulla futura rivendita. Si aspetta una risposta del club neroverde. Intanto Giovanni Simeone è sempre più vicino al club di Da Laurentiis. Verona e Napoli sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli e consentire al giocatore di volare in Campania. Operazione imbastita sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022), 10 ago. - (Adnkronos) - C'è la proposta delalper. Gli azzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno presentato un'offerta da 30 milioni di parte fissa più 4-5 milioni di bonus e senza percentuale sulla futura rivendita. Si aspetta una risposta del club neroverde. Intanto Giovannipiùal club di Da Laurentiis. Verona esono a lavoro per definire gli ultimi dettagli e consentire al giocatore di volare in Campania. Operazione imbastita sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

