Traffico Roma del 09-08-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per lavori sono segnalati su entrambe le carreggiate della via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino e sulla Cassia bis nei prossimi Tadi via della Giustiniana verso raccordo anulare a Monteverde segnalato un incidente in via Giacomo Corradi prossimità di via Ferdinando verospi altro incidente alle squillino in via Gioberti altezza via Giovanni Amendola a Primavalle per lavori chiusa via Pietro Maffi 3 via di Val Favara Piazza Alfonso Capecelatro deviate le linee bus 46 e 49 sempre per lavori chiusa anche Viale Parioli all’altezza di via della Moschea fino al 12 agosto per lavori che stanno interessando la sede tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino i tram 514 sono sostituiti da bus sull’intero percorso mentre la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza dei ...