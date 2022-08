Traffico Roma del 09-08-2022 ore 12:30 (Di martedì 9 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla via Appia con rallentamenti tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo In quest’ultima direzione per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli Attiva una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni possibili alla Svolta per via Antonio Sant’Elia temporanea chiusura per lavori anche su via Pietro Maffi tra via di Val Favara in piazza Alfonso Capecelatro deviazioni anche per linee bus 46 e 49 in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio termine previsto per le 13 prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico resta sospeso il Traffico ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia tra 7 Falciano per un incendio in prossimità dei Binari i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla via Appia con rallentamenti tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo In quest’ultima direzione per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli Attiva una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni possibili alla Svolta per via Antonio Sant’Elia temporanea chiusura per lavori anche su via Pietro Maffi tra via di Val Favara in piazza Alfonso Capecelatro deviazioni anche per linee bus 46 e 49 in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio termine previsto per le 13 prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico resta sospeso ilferroviario sulla lineaNapoli via Formia tra 7 Falciano per un incendio in prossimità dei Binari i ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Arezzo e Monte San Savino #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Baldo degli Ubaldi ?????? Traffico rallentato altezza Via Graziano > Piazza Irnerio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via dei Monti Tiburtini ?????? Traffico rallentato tra Via dei Durantini e Via Carlo Amoretti >… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Impruneta e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI -