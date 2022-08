Perché Blockchain.com è sbarcata sul mercato italiano delle criptovalute (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto è cominciato con un sito web per tracciare le transazioni in bitcoin. Era il 2011. Tre anni dopo Blockchain.com è diventata ufficialmente una società. I fondatori, Ben Reeves, Brian Armstrong e Peter Smith, lavoravano in un appartamento a York, una città fortificata nell’Inghilterra nord-orientale. E lì, tra computer Apple e tazze di caffè, la piattaforma è diventata un punto di riferimento internazionale nel settore dei servizi finanziari di criptovalute. Conoscere la storia è importante. Perché Blockchain.com, alla fine della scorsa settimana, è sbarcata sul mercato italiano delle monete virtuali. L’azienda britannica ha ricevuto l’autorizzazione dell’Oam, l’Organismo agenti e mediatori che regola il comparto delle ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto è cominciato con un sito web per tracciare le transazioni in bitcoin. Era il 2011. Tre anni dopo.com è diventata ufficialmente una società. I fondatori, Ben Reeves, Brian Armstrong e Peter Smith, lavoravano in un appartamento a York, una città fortificata nell’Inghilterra nord-orientale. E lì, tra computer Apple e tazze di caffè, la piattaforma è diventata un punto di riferimento internazionale nel settore dei servizi finanziari di. Conoscere la storia è importante..com, alla fine della scorsa settimana, èsulmonete virtuali. L’azienda britannica ha ricevuto l’autorizzazione dell’Oam, l’Organismo agenti e mediatori che regola il comparto...

