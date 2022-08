Palermo | paziente aggredisce un infermiere mentre è al pronto soccorso

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 agosto 2022) . Denunciato per lesioni è ancora ricoverato Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Questa volta l’incidente è stato registrato presso ildi Villa Sofia a, dove unin attesa su una barella ha aggredito alle spalle unimpegnato in altra attività di. Un collega dell’aggredito ha raccontato: “Oltre che dai familiari dobbiamo difenderci pure dai pazienti. Mi spiace per il collega – racconta aToday un altro– che era tra l’altro al suo secondo turno. La carenza di personale è diventata ormai un problema”. L’aggressore, un uomo di 43 anni, era stato ricoverato il giorno precedente per dolori addominali e si trovava su una barella. A un certo punto si sarebbe ...