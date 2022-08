Napoli | la polizia sequestra armi | cartucce e droga

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una pistola Beretta calibro 9 con 7e matricola abrasa, due pistole revolver, rispettivamente con 5 e 8, una pistola revolver replica calibro 380, 171di vario calibro. E ancora: capi di abbigliamento, una busta contenente circa 278 grammi di marijuana, 10 stecche di hashish del peso di circa 28,2 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della. E’ il bottinoto adagli agenti del Commissariato Ponticelli, che hanno effettuato un controllo in uno stabile di via dei Mosaici.si trovavano in un’intercapedine ricavata nel muro d’ingresso L'articolo proviene da ...

...effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel predetto quartiere di #. Nel corso dell'attività sono state identificate 122 persone, di cui 32 con precedenti di #, ......Stamattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo in uno stabile di via dei Mosaici dove, in un'intercapedine ricavata nel muro d'ingresso, hanno rinvenuto una pistola B ...