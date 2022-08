InterClubIndia : RT @fcin1908it: Materazzi: “Inter, trova la giusta forma e sarai al top. Scudetto? Occhio alla Roma” - fcin1908it : Materazzi: “Inter, trova la giusta forma e sarai al top. Scudetto? Occhio alla Roma” - dalsenfuggito : questo è il momento in cui, il 5 maggio, Materazzi dice ai giocatori della Lazio: ' Io v'ho fatto vincere lo scudet… - car_maverick : @capuanogio Tipo Materazzi che voleva vincere lo scudetto ?????? - martina5511 : @Tirna_98 quello scudetto è rubato Poi aggiungerei Berti Materazzi Marotta E tutti i tifosotti di Qsvs -

Calciomercato.com

Commenta per primo Marcoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di Inter tra campo ... Così è stato: prima lo, poi lo scorso anno altri due trofei e un ...Per fare il salto di qualità, in un'ottica lotta, deve ritoccare assolutamente la difesa ...e Lúcio. Zagadou (svincolato di lusso) e Bailly (Manchester United) sono, infatti, i nomi ... Materazzi: 'Scudetto al Milan L'Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' Intervistato dalla Gazzetta, Marco Materazzi ha fatto il punto della situazione in casa Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato ...