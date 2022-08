Lucca | falsificava targhe per accedere alla Ztl | denunciato - Cronaca - lanazione it

zazoomblog : Lucca falsificava targhe per accedere alla Ztl: denunciato - Cronaca - - venti4ore : Lucca, falsificava targhe per accedere alla Ztl denunciato Cronaca - corrierefirenze : Utilizzava una targa e un permesso contraffatti -

Ztl (Foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Il Comune amplia la Ztl e installa telecamere Un escamotage per eludere i controlli. Auna persona è stata denunciata perchétarghe per accedere alla Ztl . È quanto scoperto dagli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo a un'automobile vicino alla ...Al termine dell'indagine gli agenti hanno denunciato la persona in questione per falso materiale, contraffazione di sigilli dello Stato e truffa ai danni del Comune diLucca, 9 agosto 2022 - Un escamotage per eludere i controlli. A Lucca una persona è stata denunciata perché falsificava targhe per accedere alla Ztl . È quanto scoperto dagli agenti della polizia ...Nelle scorse settimane, a seguito di una segnalazione fatta da un ufficiale di polizia fuori servizio, alcuni agenti della polizia municipale hanno fermato, nei pressi di Porta San Donato, il conducen ...