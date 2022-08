Le minacce all’università La Sapienza per il corso “Gender studies” (Di martedì 9 agosto 2022) La matrice è sempre la stessa: quel gruppo Telegram che per mesi ha fatto propaganda, basandosi su notizie false, contro le restrizioni anti-Covid, contro il Green Pass e contro la campagna vaccinale. E proprio da lì sono arrivate le minacce rivolte al principale Ateneo di Roma, per “colpa” di un corso di Laurea magistrale che ha fatto il suo esordio quest’anno. “Colpa” di un corso di “Gender studies” organizzato dall’università La Sapienza. Insulti e mistificazioni della realtà tipiche dell’universo nato alimentando il mondo no vax e che poi si è esteso a molti altri aspetti della vita sociale, economica e politica del nostro Paese. corso Gender La Sapienza, le minacce contro l’università Gli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) La matrice è sempre la stessa: quel gruppo Telegram che per mesi ha fatto propaganda, basandosi su notizie false, contro le restrizioni anti-Covid, contro il Green Pass e contro la campagna vaccinale. E proprio da lì sono arrivate lerivolte al principale Ateneo di Roma, per “colpa” di undi Laurea magistrale che ha fatto il suo esordio quest’anno. “Colpa” di undi “” organizzato dLa. Insulti e mistificazioni della realtà tipiche dell’universo nato alimentando il mondo no vax e che poi si è esteso a molti altri aspetti della vita sociale, economica e politica del nostro Paese.La, lecontro l’università Gli ...

