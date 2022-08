Stefano De Martino | i suoi fan sono in ansia | cos’è successo al conduttore

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un piccolo inconveniente ha colpitoDe. Adesso i followers temono possa vivere un vero e proprio incubo: le ultime.Desubisce un primo colpo basso dopo una stagione estiva da incorniciare dal punto di vista lavorativo. Nelle ultime ore era stato chiamato per esibirsi al Twiga, ma purtroppo non ci sarà: L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitcultura : 'Ti voglio', una nuova donna nella vita di Stefano De Martino - AleDeTommasi : RT @LoreSebastiani: Atteso da giorni a Forte dei Marmi Stefano De Martino per un inedito djset al Twiga… occasione mancata, causa Covid..… - ParliamoDiNews : Stefano De Martino positivo al Covid, salta il suo dj set al Twiga di Forte dei Marmi #stefano #martino #positivo… - infoitcultura : Stefano De Martino positivo al Covid, Andrea Delogu gli scrive 'ti voglio bene' e Belen è gelosa - belcaratteree : Ma in che senso suona Stefano de Martino?? Chi ci capisce niente ?? -

Deè risultato positivo al Covid: stava trascorrendo le vacanze in famiglia ad A...al festival MoliseCinema presentando il film del regista romano trentenne Ludovico DiLa ... Commenti Senza Calenda, al Pd non resta che fare la sinistraFeltri direttore Letta mannaro Il ...Un piccolo inconveniente ha colpito Stefano De Martino. Adesso i followers temono possa vivere un vero e proprio incubo: le ultime. Stefano De Martino subisce un primo colpo basso dopo una stagione ...Belen Rodriguez sarebbe attualmente in pena perchè pare che abbia paura di perdere Stefano De Martino. L'indiscrezione shock arrivata proprio in queste ore. Belen Rodriguez in questi ultimi giorni par ...