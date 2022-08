Serie A: Pogba decide di non operarsi per giocare il Mondiale 2022 (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-03 12:51:53 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Paul Pogba decide finalmente di non sottoporsi ad intervento chirurgico, per poter essere a disposizione del suo allenatore Didier Deschamps. Il centrocampista della Juventus de Torino che ha subito un infortunio al menisco del ginocchio destro e ha deciso di NON sottoporsi definitivamente a un intervento chirurgico, secondo ‘RMC Sport’. Lo stesso club italiano ha annunciato martedì scorso che il giocatore non avrebbe finalmente subito un intervento chirurgico per l’infortunio al menisco del ginocchio destro, e quindi dovrebbe essere fuori dal campo per circa cinque settimane. Una decisione rischiosa che consentirebbe al giocatore di essere a disposizione del tecnico francese Didier Deschamps per la prossima Coppa del Mondo del Qatar ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022)-08-03 12:51:53 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Paulfinalmente di non sottoporsi ad intervento chirurgico, per poter essere a disposizione del suo allenatore Didier Deschamps. Il centrocampista della Juventus de Torino che ha subito un infortunio al menisco del ginocchio destro e ha deciso di NON sottoporsi definitivamente a un intervento chirurgico, secondo ‘RMC Sport’. Lo stesso club italiano ha annunciato martedì scorso che il giocatore non avrebbe finalmente subito un intervento chirurgico per l’infortunio al menisco del ginocchio destro, e quindi dovrebbe essere fuori dal campo per circa cinque settimane. Una decisione rischiosa che consentirebbe al giocatore di essere a disposizione del tecnico francese Didier Deschamps per la prossima Coppa del Mondo del Qatar ...

Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - Aurix957 : @Collimasoni @DSannai Se hai un allenatore che vuole gente da serie a o Pogba visto l'ultima volta 3 anni fa difficile dare mercato - Freddyascott : - imesimone : @AndreaBriganti6 'Pogba è rotto': come se sapessimo il suo impatto in Serie A dopo 4 anni di vacanze, eccessi e inf… - _scoopemi_ : @_Sim95_ @coke87_ Vlahovic di Maria Bremer e Pogba sono tra i giocatori più forti nel loro ruolo in serie a. -