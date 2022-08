Minturno è in lutto | è morto Romolo Del Balzo

(Di lunedì 8 agosto 2022)– E’ stato il sindaco di, Gerardo Stefanelli, a dare notizia della morte didel. Un post sui social, nella serata di oggi 8 agosto, per informare la cittadinanza della grave perdita e manifestare vicinanza alla famiglia Del. “E’ venuto a mancaredel. Negli ultimi 30 anni protagonista della vita politica comunale, provinciale e regionale.piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi perdono un amico”. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

infotemporeale : Minturno in lutto: è morto Romolo Del Balzo - Lazio_TV : Lutto in città. -

