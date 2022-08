Lazio, Fares sulla via del recupero: le ultime sul terzino (Di lunedì 8 agosto 2022) Fares avvistato all’Isokinetic: il terzino della Lazio procede nel suo percorso di riabilitazione dopo il brutto infortunio Anche Fares è stato avvistato quest’oggi all’Isokinetic. Il terzino è reduce da un importante infortunio che gli ha causato la rottura del crociato anteriore e lo ha costretto a finire anzitempo la scorsa stagione. In attesa di conoscere il proprio futuro, il laterale continua il percorso riabilitativo per ritrovare la forma migliore per la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)avvistato all’Isokinetic: ildellaprocede nel suo percorso di riabilitazione dopo il brutto infortunio Ancheè stato avvistato quest’oggi all’Isokinetic. Ilè reduce da un importante infortunio che gli ha causato la rottura del crociato anteriore e lo ha costretto a finire anzitempo la scorsa stagione. In attesa di conoscere il proprio futuro, il laterale continua il percorso riabilitativo per ritrovare la forma migliore per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

