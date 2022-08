L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi (Di lunedì 8 agosto 2022) È il momento che questa campagna elettorale, ad oggi sempre più guidata delle ali estreme dei partiti politici, offra ai cittadini italiani coalizioni coerenti ai programmi presentati guidate da leader di provata esperienza e capacità. Basta con gli ammassi di sigle interessate solo a far perdere l’avversario! Gli italiani richiedono responsabilità e coerenza a tutti gli esponenti politici nelle proposte politiche e di governo senza forme ambigue di patti contraddittori, uniti solo dalla necessità di far perdere l’avversario. Gli italiani devono esprimere il proprio voto, sicuri di scegliere programmi chiari e contenuti di governo, non forme di alleanze solo tattiche che si sfalderanno subito dopo il voto per le loro contraddizioni. Per questo e per la difficile situazione economica del Paese è necessaria la nascita di un Terzo Polo che, in maniera competente, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) È il momento che questa campagna elettorale, ad oggi sempre più guidata delle ali estreme dei partiti politici, offra ai cittadini italiani coalizioni coerenti ai programmi presentati guidate da leader di provata esperienza e capacità. Basta con gli ammassi di sigle interessate solo a far perdere l’avversario! Gli italiani richiedono responsabilità e coerenza a tutti gli esponenti politici nelle proposte politiche e di governo senza forme ambigue di patti contraddittori, uniti solo dalla necessità di far perdere l’avversario. Gli italiani devono esprimere il proprio voto, sicuri di scegliere programmi chiari e contenuti di governo, non forme di alleanze solo tattiche che si sfalderanno subito dopo il voto per le loro contraddizioni. Per questo e per la difficile situazione economica del Paese è necessaria ladi un Terzo Polo che, in maniera competente, ...

GianniGirotto : L'APPELLO DEGLI SCIENZIATI - APPOGGIATO ANCHE DA #PARISI - Vi illustro il manifesto per il #Clima firmato da numer… - elenabonetti : Il mio appello alle forze che vogliono essere un nuovo baricentro riformista per il Paese: uniamoci e facciamo una… - BentivogliMarco : L’appello che lanciamo al paese e alle forze politiche per costruire una connessione tra le migliori energie, su… - cominif : RT @giovanardiandre: Il dato più interessante è che in appello il contribuente soccombente viene condannato alle spese nel 57 per cento dei… - MaraTonelli : RT @dariodangelo91: Dallo strappo di #Calenda col #Pd all'accordo con #Pizzarotti, passando per l'appello dell'ex sindaco di Milano #Albert… -