Juventus | Nicolodi | «Ecco che tipo di giocatore è Kostic»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Pietro, giornalista Sky ed esperto di Bundesliga, ha tracciato un profilo di Filip, esterno vicino allaPietroè stato intervistato danews24 per tracciare un profilo di Filip. LE PAROLE – «Lo vedrei meglio nel ruolo che ha sempre fatto, con compiti più offensivi e coperto da tre difensori dietro. Può anche starci in un tridente con Di Maria e Vlahovic, aspettando ovviamente Chiesa. Sono convinto abbia la maturità giusta per adattarsi, basta che alla Juve siano consci di chestanno andando ad acquistare. Spero non gli chiedano di fare cose che non sono nelle sue corde.è unmolto più forte dalla metà campo in su, nonostante, ripeto, sia migliorato molto ...