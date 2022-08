Il clima di Benevento? Tra i peggiori in Italia | lo dice anche un’indagine

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono tante le cose di cui i beneventani sono soliti vantarsi. Tra queste non c’è mai stato il. Non stupirà, allora, sapere che la realtà è in linea con il comune sentire. Ildella Città capoluogo è effettivamente tra id’. A dirlo è l’indagine pubblicata oggi su ‘Il Sole 24 Ore’ e basata sui dati forniti da 3B Meteo sul decennio 2011/2021. L’obiettivo della classifica, spiega il quotidiano della Confindustria, è quello di raccontare in quale delle 107 città si vive meglio, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo» e non le migliori condizioni ambientali., con i suoi 516,6 punti, è 85esima. In Campania fa peggio soltanto Caserta, addirittura 96esima. Non sorride neAvellino, ...